«Ман Сити» завершает оформление трансфера 20-летнего опорника из чемпионата Аргентины

Дата публикации: 08-01-2023

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Сити» подпишет хавбека «Велес Сарсфилд» Максимо Перроне.



По информации журналиста, клубы работают над завершением оформления трансфера, который состоится в ближайшие дни. Также есть данные, что главный тренер английской команды Пеп Гвардиола контактировал с наставником сборной Аргентины U-20 Хавьером Маскерано по поводу потенциала 20-летнего Перроне.



Всего за карьеру на клубном уровне Максимо принял участие в 33 поединках, в которых записал на свой счет 3 гола и оформил 2 результативные передачи.



Немецкий портал «Transfermarkt» оценивает стоимость полузащитника в 8,5 млн евро.