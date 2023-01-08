«Атлетико» сразится за Дзаньоло

Дата публикации: 08-01-2023

Поскольку Матеус Кунья уже ушел в «Вулверхэмптон», а Жоау Фелиш, как ожидается, также может покинуть команду в скором времени, «Атлетико» (Мадрид) будет искать варианты усиления состава в январе.



Как утверждает «La Gazzetta dello Sport», наставник «матрасников» Диего Симеоне заинтересован в том, чтобы вырученные деньги были реинвестированы в команду. Таким образом «Атлетико» сможет продолжить борьбу за топ-4.



Одной из главных целей для аргентинского специалиста является покупка Николо Дзаньоло из «Ромы». Поскольку контракт полузащитника истекает в конце следующего лета, «Атлетико» может попытаться заполучить итальянца дешевле 30 млн евро, в которые его оценивает «Transfermarkt».



Ранее сообщалось, что «волки» до сих пор не уговорили 23-летнего футболиста продлить контракт. За ситуацией следят «Боруссия» (Дортмунд) и «Милан».