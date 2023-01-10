1xBet подводит итоги 2022 года: грандиозные спонсорства, звездные амбассадоры и масштабные акции

Дата публикации: 10-01-2023

Для одной из крупнейших букмекерских компаний мира 2022 год стал одним из наиболее успешных в ее истории.

Еще больше крутых спонсорских контрактов

В 2022 году 1xBet стал спонсором сразу нескольких всемирно известных футбольных клубов, включая “Пари Сен-Жермен” и “Лилль” из французской Лиги 1. Теперь на рекламных материалах букмекера красуются суперзвезды обеих команд.

1xBet спонсирует не только всемирно известные спортивные бренды, но и локальные клубы и организации. Букмекер считает, что вместе с ростом его влияния в каждой отдельно взятой стране, растет и ответственность компании за развитие спорта в этом регионе.

Еще больше инвестиций в киберспорт

1xBet продолжает вкладывать деньги в развитие киберспорта. В 2022 году беттинговый бренд заключил сразу несколько громких сделок, став одним из главных ньюсмейкеров в этой нише.

Спонсорское портфолио компании в 2022 году пополнили такие известные киберспортивные организации, как Team Spirit, Tundra Esports, MiBR, OG Esports и многие другие бренды. Также было пролонгировано соглашение с ESL.

Каждое партнерство дает букмекеру еще больше возможностей радовать фанатов киберспорта эксклюзивными акциями. Особо отметим совместное промо с ESL к турниру ESL PRO LEAGUE 16, в котором приняли участие десятки тысяч игроков.

В 2022 году 1xBet провел множество активностей для любителей CS:GO, Dota 2, LoL и разыграл сотни крутых призов — гаджетов, компьютеров, геймерских кресел, наборов для Dota 2 и скинов CS:GO. В следующем году развитие киберспортивного направления останется одним из приоритетов деятельности компании.

Еще больше топовых амбассадоров

В 2022 году пополнилось и число амбассадоров 1xBet – глобальных и локальных. Одной из самых громких сделок стало соглашение с легендарным бразильским футболистом Дани Алвесом. За свою многолетнюю карьеру Дани выиграл наибольшее количество титулов в истории футбола и стал символом успеха для сотен миллионов людей. Несмотря на все свои достижения, Алвес упорно тренируется каждый день, находится в отличной форме и является примером для молодых футболистов. Безупречная репутация, желание принести пользу команде и стремление завоевывать новые трофеи — именно эти качества Дани Алвеса оценил 1xBet.

Еще больше мирового признания

В уходящем году бренд был отмечен учредителями крупнейших международных премий в сфере гэмблинга. В частности, организаторы премии International Gaming Awards включили 1xBet в список лучших сразу в 11 категориях. Никогда ранее компания не получала так много номинаций в рамках одной премии! Лауреаты International Gaming Awards станут известны уже в 2023 году.

Также 1xBet был отмечен в числе лучших по версии EGR Operator Awards, а Global Gaming Awards включила партнерскую программу бренда 1xPartners в ТОП-3 лучших программ мира.

Внимание всемирно известных беттинговых премий к 1xBet демонстрирует, что бренд выбрал правильный вектор для своего развития и ставит перед собой только самые амбициозные цели.

Еще больше уникальных акций

В 2022 году букмекер провел множество резонансных промо, которые осчастливили тысячи победителей во всем мире. Каждое из них было уникальным, особенным и позволило игрокам не только поддерживать своих фаворитов ставками и праздновать с ними победы, но и сразиться за крутейшие призы.

Масштабная акция Ice Wins дала игрокам 1xBet шанс приобщиться к главному спортивному событию зимы 2022 года – Олимпийским играм в Пекине – и выиграть один из 160 призов. В списке подарков были ноутбуки, смартфоны и другие популярные гаджеты.

Еще более масштабным стало промо, посвященное турнирам “Большого шлема”. Оно прошло в четыре этапа, каждый из которых был посвящен одному из самых важных событий в мире тенниса. Главным призом акции стал шикарный Audi.

Грандиозное промо World Cup было посвящено чемпионату мира в Катаре. Изюминкой акции стал ее главный приз, достойный чемпиона мира — роскошный автомобиль Bentley.

Также в отдельных странах букмекер провел масштабные акции с “Пари Сен-Жермен” — одним из лидеров мирового футбола. Акция прошла в три этапа, оставив на память счастливым победителям технику от топ-брендов.

Кроме этого 1xBet запустил промо и с другим топ-партнером — ФК “Барселона”. Запланировано 8 этапов, пять из которых завершатся уже в 2023 году. Призовой фонд включает новейшую компьютерную технику и футболки “блаугранас”.

Вишенка на торте – акция New Year’s Race. Совсем скоро, в январе 2023 года, букмекер объявит победителя, который станет счастливым обладателем Audi. Следите за новостями 1xBet – акции и призы букмекера вдохновляют на победы.

Еще больше игроков, сорвавших большой куш

В 2022 году еще больше клиентов 1xBet из Африки, Азии и Латинской Америки выиграли астрономические суммы на ставках. Многие из них стали богаче более чем на 100 000 долларов.

Рецепты успеха у каждого из счастливчиков были разными – неизменным оставался только 1xBet. Кто-то выбирал ставки типа “экспресс”, а кто-то предпочитал системы, кто-то угадывал результаты футбольных матчей, а кому-то повезло с крикетом. Да и турниры были выбраны совершенно разные — от игр Лиги чемпионов до мексиканской Экспансьон MX.

Возможно, следующим счастливчиком станете именно вы? Присоединяйтесь к 1xBet и врывайтесь в новый год вместе с надежным букмекером!