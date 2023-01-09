Бэйл объявил о завершении карьеры

Дата публикации: 09-01-2023

Гарет Бэйл попрощался с большим футболом.



«После длительных раздумий я решил завершить карьеру. Мне очень повезло, поскольку я занимался тем, что любил. С момента начала в «Саутгемптоне» и до завершения в «Лос-Анджелесе» сложилась моя карьера, за что я благодарен. Теперь я готов перейти к новому этапу жизни», - написал валлиец в соцсети.



Последней командой 33-летнего вингера был «Лос-Анджелес», за который он выступал с лета прошлого года. Ранее Бэйл защищал цвета «Саутгемптона», «Тоттенхэма» и «Реала». Вместе с мадридским клубом валлиец 5 раз выигрывал ЛЧ, 3 раза Ла Лигу и 1 раз Кубок Испании.



В активе Бэйла 111 встреч за сборную Уэльса, в которых ему удалось отличиться 40 раз.