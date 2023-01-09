«Реал» потерял двух игроков основного состава из-за травм

Дата публикации: 09-01-2023

Поединок 16-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» сложился для «Реала» крайне неудачно. Мадридцы не только проиграли (1:2), но и потеряли двух футболистов основного состава. После обследования у Орельена Тчуамени и Давида Алабы были обнаружены травмы. Информация появилась на сайте «сливочных».



Сообщается, что оба игрока получили травмы стопы. О сроках их восстановления информация отсутствует. В ближайшее время оба игрока должны будут пройти дополнительное обследование, которое позволит определить характер повреждений.



Тчуамени отыграл во встрече против «Вильярреала» 63 минуты, Алаба – весь матч. По итогам 16 туров «Реал» расположился на втором месте в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 очка.