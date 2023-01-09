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Экс-тренер бельгийцев Мартинес возглавил сборную Португалии

Дата публикации: 09-01-2023

Экс-наставник бельгийской сборной теперь будет работать с Португалией. Информацией поделилась пресс-служба Португальской футбольной федерации.

С августа 2016 года Роберто Мартинес руководил сборной Бельгии, но после неудачного для команды катарского ЧМ покинул свой пост. Об уходе 49-летнего специалиста стало известно 1-го декабря прошлого года.

Португалию ранее возглавлял Фернанду Сантуш, назначение которого на должность тренера национальной команды состоялось в 2014 году. Мундиаль в Катаре для его подопечных сложился неудачно. Сборная Португалии остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1). 15-го декабря Сантуш подал в отставку.

Контракт Мартинеса с Португалией будет действовать до середины 2026 года, сообщает «Transfermarkt».

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