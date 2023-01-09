«Give me Sport»: Влахович хочет стать игроком лондонского «Арсенала»

Дата публикации: 09-01-2023

По информации ресурса «Give me Sport», Душан Влахович положительно относится к переходу в «Арсенал». «Пушкарям» трансфер игрока по-прежнему интересен.



Ранее СМИ писали, что покупку нападающего также рассматривают «Ман Юнайтед» и «Челси». При этом агент 22-летнего серба сообщил, что его клиент открыт к предложениям.



Правами на Влаховича владеет «Ювентус». Туринцы не планируют отпускать форварда, но готовы продать его за сумму не менее 90 млн евро.



Состав «Ювентуса» серб пополнил в январе 2022 года, подписав с клубом контракт до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету футболиста 15 встреч за «бьянконери», в которых он отличился 7 раз и отдал 2 результативных паса.



Transfermarkt.de оценивает Влаховича в 80 000 000 евро.