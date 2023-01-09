«Реал» рассмотрит возвращение Хакими в качестве замены для Карвахаля

Дата публикации: 09-01-2023

«Реал» проявляет интерес к Ашрафу Хакими, правами на которого владеет «ПСЖ», пишет «El Nacional».



Примечательно, что защитник воспитывался в академии «сливочных». В структуре мадридской команды он находился до сентября 2020 года, после чего перебрался в «Интер». В миланском клубе марокканец провел всего 1 сезон. Летом 2021 года его контракт за 68 млн евро выкупил «Пари Сен-Жермен».



В «Реале» видят в Хакими альтернативу Дани Карвахалю, которому 11-го января исполнится 30 лет.



В текущем сезоне Ашраф выходил на поле в составе парижан в 23 играх, отметившись 3 голами и 3 результативными пасами.



Соглашение фулбека с «красно-синими» действует до лета 2026 года. Рыночный ценник на футболиста составляет 70 млн евро («Transfermarkt»).