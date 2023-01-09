05:22 ()
Свернуть список

«Сочи» интересен Байрамян

Дата публикации: 09-01-2023

«Евро-Футбол» информирует, что Хорен Байрамян может перейти из «Ростова» в «Сочи». Подробности возможного трансфера не раскрываются.

Контракт 31-летнего хавбека с командой с берегов Дона истекает в середине 2024 года. В сезоне 2022/2023 в активе армянского футболиста 2 забитых мяча и 2 результативных паса в 15 встречах за «желто-синих».

Рыночный ценник на Байрамяна составляет 1,5 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

С недавних пор тренером «Сочи» является Курбан Бердыев. Специалист прекрасно знаком с возможностями полузащитника, поскольку работал с ним в «Рубине» и «Ростове».

В сборной Армении Байрамян дебютировал в 2020 году. Всего на счету футболиста 21 игра за национальную команду (2 забитых мяча).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close