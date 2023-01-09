«Сочи» интересен Байрамян

Дата публикации: 09-01-2023

«Евро-Футбол» информирует, что Хорен Байрамян может перейти из «Ростова» в «Сочи». Подробности возможного трансфера не раскрываются.



Контракт 31-летнего хавбека с командой с берегов Дона истекает в середине 2024 года. В сезоне 2022/2023 в активе армянского футболиста 2 забитых мяча и 2 результативных паса в 15 встречах за «желто-синих».



Рыночный ценник на Байрамяна составляет 1,5 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



С недавних пор тренером «Сочи» является Курбан Бердыев. Специалист прекрасно знаком с возможностями полузащитника, поскольку работал с ним в «Рубине» и «Ростове».



В сборной Армении Байрамян дебютировал в 2020 году. Всего на счету футболиста 21 игра за национальную команду (2 забитых мяча).