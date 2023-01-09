«Ницца» объявила об увольнении Фавра

Дата публикации: 09-01-2023

«Ницца» уволила главного тренера Люсьена Фавра. Временно готовить команду к ближайшим поединкам будет ассистент швейцарца Дидье Дигар.



Фавр возглавил «Ниццу» во второй раз в июле 2022 года. До этого он уже работал с «орлятами» с 2016 по 2018 годы, после чего перешел в «Боруссию» из Дортмунда.



В последнем матче «Ницца» под руководством Фавра проиграла клубу из лиги Насьональ (третьего по силе дивизиона) «Ле-Пюи» в 1/32 финала Кубка Франции. Всего «черно-красные» не могут выиграть уже четыре официальных матча подряд.



«Ницца» занимает 11-е место в Лиге 1, набрав 21 очко в 17 турах. В следующем матче команда примет «Монпелье» 11 января.