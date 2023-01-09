05:22 ()
Свернуть список

Льорис завершил карьеру в сборной Франции

Дата публикации: 09-01-2023

Голкипер Уго Льорис оповестил общественность о том, что принял решение завершить карьеру в национальной сборной Франции.

В составе «трехцветных» вратарь становился чемпионом мира в 2018 году, прошедшем в России, и выиграл Лигу Наций-2020/21. Кроме того футболист завоевал серебряные награды ЧМ-2022 и Евро-2016.

Льорис стал автором нового рекорда по числу сыгранных матчей среди вратарей на чемпионатах мира. Финал мундиаля в Катаре стал 20-м для игрока на турнирах. Уго обошел немца Мануэля Нойера.

Также 36-летнему стражу ворот принадлежат два рекорда сборной Франции: по количеству проведенных игр за карьеру (145) и числу поединков на ЧМ.

Напомним, Франция уступила Аргентине в финальном поединке чемпионата мира-2022 в серии пенальти. Подопечные Дидье Дешама не смогли защитить титул чемпионов, который завоевали четыре года назад в поединке с Хорватией.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close