Льорис завершил карьеру в сборной Франции

Дата публикации: 09-01-2023

Голкипер Уго Льорис оповестил общественность о том, что принял решение завершить карьеру в национальной сборной Франции.



В составе «трехцветных» вратарь становился чемпионом мира в 2018 году, прошедшем в России, и выиграл Лигу Наций-2020/21. Кроме того футболист завоевал серебряные награды ЧМ-2022 и Евро-2016.



Льорис стал автором нового рекорда по числу сыгранных матчей среди вратарей на чемпионатах мира. Финал мундиаля в Катаре стал 20-м для игрока на турнирах. Уго обошел немца Мануэля Нойера.



Также 36-летнему стражу ворот принадлежат два рекорда сборной Франции: по количеству проведенных игр за карьеру (145) и числу поединков на ЧМ.



Напомним, Франция уступила Аргентине в финальном поединке чемпионата мира-2022 в серии пенальти. Подопечные Дидье Дешама не смогли защитить титул чемпионов, который завоевали четыре года назад в поединке с Хорватией.