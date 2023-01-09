«Марсель» официально объявил о подписании Малиновского

Дата публикации: 09-01-2023

«Марсель» посредством своего официального веб-сайта объявил о подписании украинского хавбека Руслана Малиновского. В новой команде 29-летний футболист будет выступать под 18-м номером.



Французский клуб арендовал игрока сборной Украины с обязательным правом выкупа. Ранее в СМИ появилась информация, что «Марсель» выплатит «Аталанте» 10 млн евро плюс 3 миллиона в виде различных бонусов, а сам украинец подпишет контракт с клубом до 2027 года.



В нынешнем сезоне Малиновский сыграл за «Аталанту» 15 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами. За итальянскую команду полузащитник выступал с 2019 года.



«Марсель» в Лиге 1 идет на третьей позиции, отставая от лидера «ПСЖ» на 8 очков. В следующем туре «провансальцы» сыграют против «Труа» 11 января.