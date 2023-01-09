Пирло может возглавить сборную Бельгии

Дата публикации: 09-01-2023

Бывший наставник «Ювентуса» Андреа Пирло входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Бельгии, о чем сообщается на страницах «TuttoMercatoWeb».



Сборная Бельгии на ЧМ в Катаре не сумела выйти из группы. Руководивший «красными дьяволами» Роберто Мартинес ушел с должности 1 декабря. Бельгийцы в скором времени намерены начать собеседования с его потенциальными преемниками.



Пирло работал с «Юве» в своем дебютном сезоне в тренерской карьере. «Старая синьора» под его руководством выиграла Кубок и Суперкубок Италии. Однако впервые за десять лет туринцы не сумели стать чемпионами в Серии А, финишировав на 4-м месте.



Летом Пирло возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк». Команда итальянского специалиста идет на 10-м месте Суперлиги, набрав 20 очков после 17-ти туров.