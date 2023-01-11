«Челси» арендовал игрока «Атлетико» Феликса

Дата публикации: 11-01-2023

Состав «Челси» пополнил Жоау Феликс, правами на которого владеет «Атлетико». За лондонцев форвард будет выступать в рамках арендного договора. Информация появилась на сайте «аристократов».



Аренда португальца, за которую «Челси» заплатил 11 млн евро, будет рассчитана до лета 2023 года.



Феликс пополнил состав «матрасников» в июле 2019 года. Его трансфер обошелся «Атлетико» в 127,2 млн евро. В текущем сезоне на счету 23-летнего форварда 5 забитых мячей и 3 голевых паса в 20 встречах за мадридцев.



Ранее португалец пролонгировал соглашение с «матрасниками» до лета 2027 года. Рыночный ценник на Жоау составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).



В активе Феликса 28 игр за сборную Португалии (4 гола).