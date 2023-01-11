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Шомуродов близок к переходу в «Торино»

Дата публикации: 11-01-2023

Николо Скира написал в соцсети о возможном переходе Эльдора Шомуродова в «Торино» этой зимой. Трансфер форварда «Ромы» близок к завершению.

Инсайдер подчеркнул, что нападающий уже договорился с туринской командой по условиям личного соглашения. В настоящий момент детали сделки обсуждаются на уровне клубов. Ранее сообщалось, что римляне надеются получить за Шомуродова 10 млн евро.

Состав «Ромы» нападающий сборной Узбекистана пополнил в августе 2021 года, но закрепиться в основе клуба ему не удалось. В сезоне 2022/2023 в активе Эльдора всего 1 забитый мяч в 8 матчах. Его соглашение с «джаллоросси» действует до лета 2026 года.

Рыночная стоимость 27-летнего футболиста равняется 7 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

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