Шомуродов близок к переходу в «Торино»

Дата публикации: 11-01-2023

Николо Скира написал в соцсети о возможном переходе Эльдора Шомуродова в «Торино» этой зимой. Трансфер форварда «Ромы» близок к завершению.



Инсайдер подчеркнул, что нападающий уже договорился с туринской командой по условиям личного соглашения. В настоящий момент детали сделки обсуждаются на уровне клубов. Ранее сообщалось, что римляне надеются получить за Шомуродова 10 млн евро.



Состав «Ромы» нападающий сборной Узбекистана пополнил в августе 2021 года, но закрепиться в основе клуба ему не удалось. В сезоне 2022/2023 в активе Эльдора всего 1 забитый мяч в 8 матчах. Его соглашение с «джаллоросси» действует до лета 2026 года.



Рыночная стоимость 27-летнего футболиста равняется 7 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).