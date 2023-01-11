Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ» по схеме «1+1»

Дата публикации: 11-01-2023

Лионель Месси близок к тому, чтобы пролонгировать трудовые отношения с «ПСЖ». Об этом в своем «Твиттере» написал Николо Скира.



По новому соглашению аргентинец останется в парижской команде до завершения сезона 2023/2024. При этом у клуба будет возможность продлить сотрудничество с форвардом еще на 1 год. Зарплата Лео после пролонгации контракта составит 40 млн евро за сезон.



Ранее Кристоф Гальтье, возглавляющий «Пари Сен-Жермен», сообщил, что клуб обсуждает с Месси возможность продления договора.



Действующий договор звездного нападающего с «красно-синими», за которых он выступает с лета 2021 года, истекает в середине 2023 года. В текущем сезоне в активе 35-летнего аргентинца 12 голов и 14 ассистов в 19 встречах за «ПСЖ».