Источник: «Спартак» отказался от трансфера полузащитника «Хетафе» Максимовича

Дата публикации: 11-01-2023

«Metaratings» пишет, что «Спартак» больше не будет пытаться оформить трансфер Неманьи Максимовича. Боссы «красно-белых» отказались от сделки из-за чрезмерно высоких финансовых требований со стороны «Хетафе». Москвичи уже начали проработку других вариантов усиления опорной зоны.



Ранее ряд источников сообщали, что испанцы хотели выручить за хавбека 5,5 млн евро. При этом предложение «Спартака» в 4 млн евро клуб отклонил.



Соглашение Максимовича с «Хетафе» истекает в июне 2024 года. В сезоне 2022/2023 на счету 27-летнего серба 12 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.



Transfermarkt.de оценивает футболиста в 10 миллионов евро.