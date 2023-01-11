Бакайоко скоро может стать свободным агентом

Дата публикации: 11-01-2023

Тьемуэ Бакайоко, находящийся в аренде в «Милане», в ближайшее время может получить статус свободного агента. Полузащитник, правами на которого владеет «Челси», обсуждает с лондонцами возможность досрочного прекращения сотрудничества. Информацией поделился журналист Майк Макгрет.



В сезоне 22/23 Бакайоко практически не получает игровой практики в «Милане». В арендном соглашении прописано обязательство по выкупу футболиста при достижении им определенного числа проведенных за «россонери» матчей.



Подобная ситуация не устраивает француза. Он также осознает, что пробиться в основу «Челси» ему вряд ли удастся. «Синие» готовы отпустить Бакайоко, потому вероятность досрочного разрыва договора с хавбеком достаточно велика.