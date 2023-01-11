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Обамеянг скучает по «Барселоне» и хочет вернуться

Дата публикации: 11-01-2023

Ресурс «Diario AS» утверждает, что Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вновь оказаться в «Барселоне», цвета которой он защищал во второй части сезона 2021/2022. Минувшим летом центрфорвард перебрался в «Челси».

Источник пишет, что Обамеянг скучает по «сине-гранатовым». Каталонцы готовы принять футболиста обратно. Однако его трансфер может состояться лишь при условии ухода из команды Мемфиса Депая до закрытия зимнего трансферного окна.

При этом «Челси» не собирается отпускать Обамеянга до лета, поскольку его переход обошелся клубу в 12 млн евро.

В текущем сезоне габонец провел за «аристократов» 15 встреч, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми пасами. Его контракт с лондонцами истекает летом 2024 года.

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