«МЮ» достиг устной договоренности об аренде Вегхорста

Дата публикации: 11-01-2023

«Ман Юнайтед» близок к подписанию нападающего сборной Нидерландов. Речь идет о Воуте Вегхорсте. Клуб достиг устной договоренности с «Бернли» по аренде игрока, сообщает Фабрицио Романо.



В нынешнем сезоне 30-летний Вегхорст играет за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли». За досрочный разрыв соглашения турки должны получить 3 миллиона евро, но турецкий клуб одобрит сделку, только когда найдет замену голландскому бомбардиру.



В январе 2022 года Воут перешел в «Бернли» из «Вольфсбурга» за 17,5 млн евро. Летом голландец был арендован «Бешикташем». В составе стамбульской команды он стал автором девяти голов в 18 матчах.



На чемпионате мира-2022 в Катаре Вегхорст провел четыре поединка за национальную сборную. На счету форварда дубль в матче 1/4 финала против Аргентины (2:2, 3:4 по пен.).