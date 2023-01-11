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Главный соперник «Аль-Насра» хочет предложить рекордный контракт Месси

Дата публикации: 11-01-2023

Лидер «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси попал в сферу интересов «Аль-Хиляля». В качестве источника информации выступает «Mundo Deportivo».

Клуб из Саудовской Аравии намерен попытаться заключить трудовой договор с аргентинским нападающим. Согласно данным источника, «Аль-Хиляль» готов предложить Лионелю зарплату 300 000 000 евро в год. Часть этой суммы будет выделена из государственной казны.

Местные власти уверены, что трансфер очередной суперзвезды не только повысит популярность чемпионата Саудовской Аравии, но и поможет стране побороться за путевку на проведение ЧМ-2030 вместе с Египтом и Грецией.

Примечательно, что «Аль-Хиляль» – принципиальный соперник «Аль-Насра», в который недавно перешел Криштиану Роналду.

В сезоне 2022/23 Лионель провел 20 матчей во всех турнирах (13 голов и 14 ассистов).

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