Новая звезда? «Бенфика» приобрела форварда «Русенборга», набравшего 24 очка по системе «гол+пас» в 14 матчах
«Бенфика» официально объявила о переходе нападающего норвежского «Русенборга» Каспера Тенгстедта.
22-летний датчанин подписал контракт с португальским грандом до 2028 года. По версии «Transfermarkt», «черно-белые» получили за футболиста 7 млн евро.
Тенгстедт перешел в Русенборг только летом 2022 года, и в 14 встречах чемпионата Норвегии продемонстрировал впечатляющий результат, забив 15 голов и отдав 9 голевых передач.
До этого футболист играл в составе датского «Хорсенса», «Миттьюлланна» и второй команды немецкого «Нюрнберга».
«Бенфика – отличный клуб, мне нравится, как они играют. Я с нетерпением дебюта на «Эштадиу да Луш».
Я нападающий, который также может играть на позиции вингера, всегда стремлюсь забивать голы. Я хорошо бью, надеюсь, вы увидите это на поле», - заявил Тенгстедт.