Новая звезда? «Бенфика» приобрела форварда «Русенборга», набравшего 24 очка по системе «гол+пас» в 14 матчах

Дата публикации: 11-01-2023

«Бенфика» официально объявила о переходе нападающего норвежского «Русенборга» Каспера Тенгстедта.



22-летний датчанин подписал контракт с португальским грандом до 2028 года. По версии «Transfermarkt», «черно-белые» получили за футболиста 7 млн евро.



Тенгстедт перешел в Русенборг только летом 2022 года, и в 14 встречах чемпионата Норвегии продемонстрировал впечатляющий результат, забив 15 голов и отдав 9 голевых передач.



До этого футболист играл в составе датского «Хорсенса», «Миттьюлланна» и второй команды немецкого «Нюрнберга».



«Бенфика – отличный клуб, мне нравится, как они играют. Я с нетерпением дебюта на «Эштадиу да Луш».



Я нападающий, который также может играть на позиции вингера, всегда стремлюсь забивать голы. Я хорошо бью, надеюсь, вы увидите это на поле», - заявил Тенгстедт.