«Валенсия» хочет арендовать Пельистри

Дата публикации: 11-01-2023

Вингер «МЮ» Факундо Пельистри может вернуться в испанскую Ла Лигу. Об этом информирует издание «Relevo».



Согласно сведениям источника, в услугах 21-летнего уругвайца заинтересована «Валенсия», готовая арендовать футболиста с правом дальнейшего выкупа.



Кроме «летучих мышей» футболистом интересуются итальянская «Болонья» и бразильский «Фламенго».



Отметим, что Факундо уже выступал в чемпионате Испании в составе «Алавеса», где играл на правах аренды в прошлом сезоне.



В текущей кампании Пельистри провел всего два поединка, в которых отметился одной голевой передачей, отыграв на поле 72 минуты.



Контракт уругвайца с «красными дьяволами» в силе до 30.06.2025. Портал «Transfermarkt» оценивает игрока в 3 000 000 евро.