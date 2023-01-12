«Ахмат» объявил о подписании двух легионеров

Дата публикации: 12-01-2023

«Ахмат» подписал Заима Дивановича и Милоша Шатару. Футболисты заключили с грозненской командой соглашение сроком на 3,5 года. Оба игрока имеют опыт выступлений в молодежных сборных своих стран.



О подписании футболистов «Ахмат» сообщил в своем Telegram-канале: «Рады приветствовать новичков. Удачи, отличных матчей и побед!».



Ранее Шатара и Диванович защищали цвета «Шахтера» из Солигорска и выиграли вместе с клубом чемпионат Беларуси в прошлом сезоне. Оба легионера выступали под руководством Сергея Ташуева, который теперь тренирует «Ахмат».



Трансфер Шатары обошелся грозненской команде в 0,35 млн евро. За переход Дивановича клуб заплатил 0,15 млн евро. Информация с портала Transfermarkt.de.