«Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива»

Дата публикации: 12-01-2023

Дмитрий Баринов может стать игроком «Бешикташа». Турецкий клуб в скором времени собирается направить в «Локомотив» запрос касательно трансфера хавбека, пишет «РБ Спорт». В настоящий момент стороны не ведут переговоров.



Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересован «Галатасарай».



Баринов воспитывался в структуре «Локомотива». Его дебют за «железнодорожников» состоялся в 2013 году. В текущем сезоне на счету 26-летнего опорника 20 встреч за «Локомотив», в которых он отличился 1 раз и отдал 1 голевую передачу.



Соглашение Баринова с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 9 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).