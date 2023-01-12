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«Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива»

Дата публикации: 12-01-2023

Дмитрий Баринов может стать игроком «Бешикташа». Турецкий клуб в скором времени собирается направить в «Локомотив» запрос касательно трансфера хавбека, пишет «РБ Спорт». В настоящий момент стороны не ведут переговоров.

Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересован «Галатасарай».

Баринов воспитывался в структуре «Локомотива». Его дебют за «железнодорожников» состоялся в 2013 году. В текущем сезоне на счету 26-летнего опорника 20 встреч за «Локомотив», в которых он отличился 1 раз и отдал 1 голевую передачу.

Соглашение Баринова с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 9 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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