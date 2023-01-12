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«ПСЖ» отказался от звезды «Манчестер Сити»

Дата публикации: 12-01-2023

По информации «Media Foot», «ПСЖ» решил отказаться от идеи подписать Бернарду Силву. Клуб неоднократно пытался заполучить хавбека на протяжении всего 2022 года. Парижане предлагали «Ман Сити» купить полузащитника за 80 млн евро, но «горожане» не захотели с ним расставаться.

В итоге в «ПСЖ» решили отказаться от подписания Силвы. Вместе с тем интерес к португальцу со стороны «Барселоны» сохраняется.

В нынешнем сезоне Силва выходил на поле в составе «Сити» в 26 встречах (2 забитых мяча, 2 ассиста). Его соглашение с командой Пепа Гардиолы истекает в 2025 году. Рыночная стоимость 28-летнего португальца равняется 80 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее Силва заявил, что готов попробовать свои силы в другом клубе.

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