Названы сроки восстановления Меньяна

Дата публикации: 12-01-2023

Майк Меньян по-прежнему находится вне игры. Вратарь «Милана» не появлялся на поле с середины сентября. Процесс восстановления голкипера продолжается.



О сроках возвращения Меньяна в строй рассказало издание «La Gazzetta dello Sport».



В лазарете 27-летний футболист пробудет, по меньшей мере, еще 40-50 дней. Это значит, что вратарь рискует пропустить дебютные встречи «россонери» в весенней части Лиги чемпионов. Первую игру 1/8 финала «Милан» проведет 14-го февраля. Соперником итальянцев будет «Тоттенхэм».



За «россонери» Меньян выступает с июля 2021 года. В текущем сезоне он успел провести 9 матчей (2 «сухих» встречи), после чего травмировался. Соглашение француза с «Миланом» действует до июня 2026 года.