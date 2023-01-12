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«Ювентус» хочет купить Ковачича летом

Дата публикации: 12-01-2023

«Calciomercatoweb» информирует об интересе «Ювентуса» к Матео Ковачичу, правами на которого владеет «Челси». Итальянцы надеются подписать хавбека в летнее межсезонье.

Соглашение Ковачича с «аристократами» рассчитано до середины 2024 года. В «Ювентусе» намерены воспользоваться этим и купить хорвата по минимальной цене.

В структуре «Челси» Ковачич находится с августа 2018 года. За его переход лондонцы заплатили 45 млн евро. В сезоне 2022/2023 на счету 28-летнего полузащитника 20 встреч за «синих» (1 забитый мяч, 1 результативная передача).

Рыночный ценник на хавбека составляет 40 000 000 евро (Transfermarkt.de).

За национальную сборную Хорватии Матео Ковачич провел 91 игру, в которых отличился 3 раза.

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