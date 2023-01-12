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«Реал» и «Барселона» поспорят за защитника «Баварии» Павара

Дата публикации: 12-01-2023

По окончании сезона Бенжамен Павар, выступающий за «Баварию», может перейти в другой клуб. Информацией поделилось издание «Sky Germany», указывая в качестве источника Sport.es.

Основными претендентами на защитника считаются «Барселона» и «Реал». Каталонцы намерены усилить правый фланг обороны. Мадридцы ищут сменщика для Дани Карвахаля, который пропускает много игр из-за повреждений. Сам Павар намерен покинуть «Баварию» ближайшим летом.

Трудовые отношения француза с мюнхенской командой действуют до июня 2024 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника 21 игра (4 забитых мяча). Стоимость игрока равняется 35 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

На счету Павара 47 матчей за сборную Франции (2 гола).

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