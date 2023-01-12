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Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер»

Дата публикации: 12-01-2023

Украинский защитник Ярослав Ракицкий близок к подписанию контракта с «Шахтером».

Игрок в ближайшее время присоединится к «горнякам» в Турции, где донецкий клуб проводит сборы. Ярослав уже согласовал условия личного контракта с Шахтером. Об этом сообщает «Terrikon».

Напомним, что Ракицкий провел 10 лет в составе «оранжево-черных», сыграв более 300 матчей за клуб. В январе 2019 года он перешел в «Зенит».

За сборную Украины центрдеф провел 54 матча и забил четыре гола. После перехода в РПЛ тренерский штаб Андрея Шевченко перестал привлекать Ярослава к матчам главной команды страны.

В марте прошлого года Ракицкий расторг контракт с «Зенитом». После отъезда из России, Ярослав поддерживал форму вместе с «Металлистом» и «Шахтером». Также летом украинец отказался от перехода в бразильский «Ботафого».

Первую часть текущего сезона 33-летний футболист провел в составе клуба из турецкой Суперлиги – «Адана Демирспор». На его счету 9 матчей и 1 ассист.

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