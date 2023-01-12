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«Атлетико» продвинулся в переговорах по трансферу Депая

Дата публикации: 12-01-2023

«Атлетико» продвинулся в переговорах по трансферу нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

Контракт нидерландца истекает летом. До сих пор Депай не хотел покидать досрочно «Барселону», однако интерес «Атлетико» изменил ситуацию. «Mundo Deportivo» утверждает, что 28-летний футболист не против перехода, мадридцы же надеются провести сделку по выгодной для себя стоимости.

Ранее была информация, что Депай не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави. В услугах Мемфиса были заинтересованы «Галатасарай» и «Ньюкасл Юнайтед», однако форвард был настроен доиграть сезон в составе «блаугранс».

Напомним, в последние несколько лет в «Атлетико» перешли несколько игроков «Барселоны». Сперва «матрасники» подписали Луиса Суареса, а затем выкупили контракт Антуана Гризманна.

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