«Милан» продлил основного полузащитника до 2027 года

Дата публикации: 12-01-2023

«Россонери» не собираются выпадать из топ-4.



«Милан» объявил о продлении контракта с хавбеком Исмаэлем Беннасером. Алжирский футболист подписал соглашение сроком до лета 2027-го года.



Прошлое соглашение Беннасера было рассчитан до лета 2024-го. Ровно через год с ним уже могли бы вести переговоры другие клубы о свободном трансфере.



Ранее сообщалось, что основные цели «россонери» – это продление трудовых договоров с португальским вингером Рафаэлем Леау и французским нападающим Оливье Жиру.



В сезоне 2022/2023 Исмаэль провел за клуб 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 25-летнего алжирца в 40 000 000 евро.