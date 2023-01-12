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«Милан» продлил основного полузащитника до 2027 года

Дата публикации: 12-01-2023

«Россонери» не собираются выпадать из топ-4.

«Милан» объявил о продлении контракта с хавбеком Исмаэлем Беннасером. Алжирский футболист подписал соглашение сроком до лета 2027-го года.

Прошлое соглашение Беннасера было рассчитан до лета 2024-го. Ровно через год с ним уже могли бы вести переговоры другие клубы о свободном трансфере.

Ранее сообщалось, что основные цели «россонери» – это продление трудовых договоров с португальским вингером Рафаэлем Леау и французским нападающим Оливье Жиру.

В сезоне 2022/2023 Исмаэль провел за клуб 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 25-летнего алжирца в 40 000 000 евро.

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