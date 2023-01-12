«ПСЖ» за прошлый сезон понес убытки на 369 млн евро, «Ман Сити» получил рекордную для клуба прибыль

Дата публикации: 12-01-2023

«ПСЖ» понес убытки 369 миллионов евро за сезон-2021/22. Финансовый результат парижан за год стал одним из худших в истории футбола, согласно отчету аудиторской группы «KPMG International».



В восьмерке финансово крупнейших европейских лиг убыток также показали еще три чемпиона своих стран – «Аякс», «Милан» и «Трабзонспор». В то же время «Манчестер Сити» достиг рекордной для себя прибыли 49 млн евро за сезон. Сумели достичь дохода также «Порту», «Реал» и «Бавария».



Отметим, что мадридцы вместе с мюнхенцами – единственные чемпионы, которые смогли зафиксировать положительный результат второй сезон подряд во все года, затронутые пандемией.



Среди крупнейших подписаний «ПСЖ» в сезоне-2021/22 – защитник Ашраф Хакими (68 млн евро) и полузащитник Данилу Перейра (16 млн евро). В том же отчетном периоде парижане подписали в качестве свободных агентов нападающего Лионеля Месси, защитника Серхио Рамоса и голкипера Джанлуиджи Доннарумму, выплачивая футболистам высокую зарплату.