5 ставок на события 2023 года, которые стоит сделать на 1xBet

Дата публикации: 13-01-2023

Сказать, что 2022 год был непростым для сотен миллионов человек по всему миру - ничего не сказать. Но даже в самые сложные времена люди ищут возможность поднять себе настроение. И среди способов добавить ярких эмоций ставки на 1xBet - вариант, который точно заслуживает внимания.

Тем более, что у букмекера со столь широкой линией есть много интересных ставок не только на спорт. Ниже - некоторые варианты, которые стоит изучить даже тем, кто путает Коннора и Эвана Макгрегоров, а Криштиану Роналду принимает за Рональда Макдональда.

Дональд Трамп станет кандидатом в президенты США за 2,5

Экс-президент США не собирается сидеть, сложа руки, и в свои 76. Он сохраняет популярность не только в родной стране: достаточно сказать, что после решения разблокировать его аккаунт в Twitter число подписчиков Трампа выросло до почти 90 млн.

До сих пор лишь раз президентом США был человек, у которого был перерыв между первым и вторым сроками - такой фокус удался Гроверу Кливленду в конце 19 века. Посмотрим, выйдет ли у Трампа, но уж кандидатом в президенты от Республиканской партии он точно может стать.

Генри Кавилл станет новым исполнителем роли Джеймса Бонда за 3,5

У Кавилла уже есть в активе роли Супермена в знаменитой франшизе DC и Геральта в экранизации серии книг и игр “Ведьмак”. Время задуматься о новых вершинах? Осенью 2022-го стало известно, что следующий сезон “Ведьмака” станет последним для Кавилла в проекте. Тогда это связали с тем, что Кавилл устал от роли немногословного героя и решил сосредоточиться на более серьезных проектах.

Но что если его решение связано с тем, что Генри получил предложение сыграть другого молчаливого персонажа? Такого же символа британской культуры, как Шерлок Холмс, которого Кавилл уже тоже играл. И, да, вы, конечно, можете делать ставки и на других потенциальных исполнителей роли Бонда. Среди вариантов - Том Харди (коэффициент - 9), Идрис Эльба (15), Роберт Паттинсон (101) и даже Анджелина Джоли (1000). Тот случай, когда все варианты интересны!

“Ричмонд” будет выше “Вест Хэма” в таблице АПЛ за 1,87

“Погодите, вы же обещали, что никакого спорта не будет!” - скажете вы. Спокойно, это спорт вымышленный: речь о сериале “Тед Лассо” и сюжетных поворотах в его третьем сезоне. Одна из популярнейших телеисторий последних лет рассказывает о тренере, добившемся успеха в американском футболе и внезапно получившем предложение поработать в английской премьер-лиге, самом статусном клубном чемпионате мира.

Тот случай, когда сюжет захватывает даже тех, кто далек от футбола, и искренне хочется предложить посмотреть сериал тем, кто еще его не видел. А посмотрев - решить, кто же будет выше в таблице нового сезона: “Ричмонд” Теда или “Вест Хэм”, пригласивший к себе Нейта Шелли. А ведь до этого Нейт был правой рукой Лассо...

Но кто бы не победил, можно быть уверенным: третий сезон не разочарует.

Брендан Фрэзер выиграет “Оскар” за главную мужскую роль за 1,5

Красавчик Фрезер, который запомнился многим по ролям в “Мумии” и “Джордже из джунглей”, в конце 2000-х угодил в черную полосу. Депрессия, непростой развод, провалы фильмов, где он снимался, проблемы со здоровьем… Все это привело к тому, что он выпал из категории знаменитостей - и вот теперь триумфально вернулся ролью в фильме “Кит”.

Чтобы сыграть героя “Кита”, ему пришлось нарастить вес до 270 килограммов. В чем-то роль вышла автобиографичной: и сам Фрезер располнел из-за проблем со здоровьем, и его герой проходит через депрессию. Все вместе это дало потрясающий эффект: невозможно смотреть фильм и не сопереживать персонажу Брендана, пытающемуся наладить отношения с дочерью. Голливуд любит такие истории - логично, что Фрезера называют фаворитом в гонке за заветной статуэткой

Бейонсе получит “Грэмми” за лучший альбом за 2,5

И еще одна история с возвращением: последний альбом Бейонсе вышел в далеком уже 2016 году. Новая работа, получившая символичное название Renaissance, сразу завоевала признание публики. Достаточно сказать, что на авторитетном агрегаторе рецензий Metacritic альбом получил лучшие оценки среди всех студийных работ Бейонсе за карьеру.

Еще в 2010 году певица установила рекорд, выиграв сразу 6 “Грэмми” за раз, а всего у нее 28 побед за карьеру при 79 номинациях. Любовь публики, любовь рецензентов, любовь голосующих - залог успеха, не так ли?

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