«Ювентус» не уволит Аллегри до лета, но изучает возможность приглашения Конте или Зидана

Дата публикации: 15-01-2023

В «Football Italia» появилась информация о возможном приемнике Массимилиано Аллегри на посту наставника «Ювентуса».



Боссы туринцев не скрывают своего разочарования после разгрома от «Наполи» (1:5), но об увольнении тренера речи пока не идет. Однако по окончании сезона «бьянконери» могут распрощаться с 55-летним специалистом.



В Турине учитывают срок действия контракта Аллегри, который истекает в 2025 году. В случае досрочного расторжения трудовых отношений «Ювентусу» придется выплатить внушительную неустойку. Массимилиано получает 7,5 млн евро за сезон.



Тем не менее «старая синьора» прорабатывает вопрос с новым главным тренером. Среди возможных кандидатов значатся Антонио Конте и Зинедин Зидан. Смена рулевого может обойтись в 60-90 млн евро, что для «Ювентуса» весьма критично.