«Челси» объявил о трансфере украинца Мудрика

Дата публикации: 15-01-2023

«Челси» подписал Михаила Мудрика, ранее защищавшего цвета «Шахтера». О его переходе «аристократы» объявили на своем сайте. Украинец подписал с лондонской командой соглашение на 8,5 лет. В «Челси» Мудрик взял себе 15-й номер.



По информации Transfermarkt.de, за трансфер 22-летнего вингера «синие» заплатили 70 млн евро. Еще 30-ть «Шахтер» может получить в формате бонусных выплат.



Основным претендентом на Мудрика считался «Арсенал». Сам футболист также склонялся к переходу в стан «пушкарей». Однако в итоге борьбу за него выиграл «Челси».



В текущем сезоне в активе украинца 10 забитых мячей и 8 ассистов в 18 играх за «Шахтер».



«Transfermarkt» оценивает Мудрика в 40 миллионов евро.