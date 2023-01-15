Полузащитник «Брайтона» Троссард может перейти в «Арсенал»

Дата публикации: 15-01-2023

«Арсенал» прорабатывает вопрос с подписанием Леандро Троссарда, права на которого принадлежат «Брайтону». Информацией в своем «Твиттере» поделился Николо Скира.



Ранее у Троссарда произошел конфликт с Роберто Де Дзерби, возглавляющим «Брайтон». В итоге вингера отстранили от тренировок с основой «чаек». Агент Леандро уже попросил боссов команды выставить бельгийца на трансфер. «Канониры» надеются воспользоваться сложившейся ситуацией и подписать игрока.



Состав «Брайтона» Троссард пополнил в июле 2019 года. В сезоне 2022/2023 в активе 28-летнего исполнителя 17 встреч (7 голов, 3 результативных паса).



Его договор с клубом истекает в следующем году. Transfermarkt.de оценивает бельгийца в 30 млн евро.