07:02 ()
Свернуть список

Полузащитник «Брайтона» Троссард может перейти в «Арсенал»

Дата публикации: 15-01-2023

«Арсенал» прорабатывает вопрос с подписанием Леандро Троссарда, права на которого принадлежат «Брайтону». Информацией в своем «Твиттере» поделился Николо Скира.

Ранее у Троссарда произошел конфликт с Роберто Де Дзерби, возглавляющим «Брайтон». В итоге вингера отстранили от тренировок с основой «чаек». Агент Леандро уже попросил боссов команды выставить бельгийца на трансфер. «Канониры» надеются воспользоваться сложившейся ситуацией и подписать игрока.

Состав «Брайтона» Троссард пополнил в июле 2019 года. В сезоне 2022/2023 в активе 28-летнего исполнителя 17 встреч (7 голов, 3 результативных паса).

Его договор с клубом истекает в следующем году. Transfermarkt.de оценивает бельгийца в 30 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close