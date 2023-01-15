«Барселона» предложила «Интеру» обмен Кессье на Брозовича

Дата публикации: 15-01-2023

«Интер» и «Барселона» могут оформить обмен футболистами, сообщил Джанлука Ди Марцио.



Каталонцы заинтересованы в услугах Марцело Брозовича и предлагают миланской команде обменять игрока на Франка Кессье. Ответа от итальянцев «Барселона» пока не получила. Помимо этого, трансфер еще не согласован с самими футболистами.



«Сине-гранатовые» подписали Кессье минувшим летом в статусе свободного агента. За «Барсу» ивуариец провел 16 встреч, в которых отметился 1 забитым мячом. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 35 млн евро.



Брозович продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного на ЧМ в Катаре. В текущем сезоне в активе хорвата 12 игр за «Интер» (2 забитых мяча). По данным «Transfermarkt», ценник на Брозовича составляет 35 млн евро.