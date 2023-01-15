«Брайтон» потребует у «Челси» более 85 млн евро за Кайседо

Дата публикации: 15-01-2023

«Челси», подписавший Мудрика, не планирует завершать трансферную кампанию. Бен Джейкобс в своем Twitter-аккаунте пишет, что лондонцы нацелились на Мойсеса Кайседо, выступающего за «Брайтон».



По данным журналиста «CBS Sports», «чайки» готовы расстаться с хавбеком за сумму свыше 85 млн евро. С учетом этого закрыть сделку этой зимой «аристократам» будет весьма непросто. Однако «Челси» вполне может сделать это, поскольку до конца трансферного окна клуб планирует усилиться, по меньшей мере, еще 2 футболистами.



«Брайтон» выкупил права на Кайседо у «Индепендьенте» зимой 2021 года, заплатив за игрока 4 млн евро. В сезоне 22/23 на счету 21-летнего эквадорца 1 гол и 1 ассист в 20 матчах за «чаек». Его соглашение с «Брайтоном» истекает в 2025 году.