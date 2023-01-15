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«ПСЖ» интересуется подписанием Малена

Дата публикации: 15-01-2023

«Пари Сен-Жермен» может подписать Дониэлла Малена, сообщает «PSG_inside».

Коллектив из столицы Франции рассматривает голландца в качестве усиления в это трансферное окно.

Отмечается, что представители клуба связывались с дортмундской «Боруссией» и спрашивали о возможности аренды игрока, однако никакого официального предложения пока не поступало.

Летом 2021 года вингер сменил ПСВ на «Боруссию», где его карьера складывается неоднозначно. За время пребывания в рядах дортмундцев 23-летний голландец так и смог завоевать стабильное место в старте.

Трудовой договор Малена с «Боруссией» в силе до конца июня 2026 года. Рыночная стоимость футболиста – 20 000 000 евро.

В этом сезоне Дониэлл поучаствовал в 17 поединках во всех турнирах (1 гол и 3 ассиста).

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