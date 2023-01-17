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«Торпедо» хочет подписать контракт с Дзюбой в ближайшие дни

Дата публикации: 17-01-2023

В ближайшее время Артем Дзюба может стать игроком «Торпедо». Информацией поделился «Чемпионат», ссылаясь на 2 источника из окружения нападающего.

По мнению Ильи Геркуса, являющегося президентом «автозаводцев», Дзюба сможет помочь клубу остаться в РПЛ. Именно Геркус настаивает на подписании контракта с форвардом, несмотря на имеющиеся в совете директоров сомнения по данному вопросу.

Тем временем переговорный процесс с Дзюбой продолжается. Сам 34-летний футболист остается в Москве и готов снизить свои финансовые требования ради перехода в стан «черно-белых».

«Торпедо» является единственным вариантом, имеющимся у Дзюбы, поэтому он согласен пойти на уступки в финансовом аспекте», - цитирует источник «Чемпионат».

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