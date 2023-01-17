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«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Альвареса

Дата публикации: 17-01-2023

В «Ман Сити» хотят сохранить Хулиана Альвареса, неплохо проявившего себя на катарском ЧМ. «Горожане» намерены заключить с центрфорвардом новое соглашение.

Инсайдер Дарио Монтеро информирует, что клуб планирует предложить игроку пролонгацию трудовых отношений на более выгодных условиях, несмотря на то, что соглашение с аргентинцем истекает в 2027 году. Так в клубе хотят продемонстрировать ему свою лояльность.

«Сити» выкупил контракт Альвареса в январе 2022 года у «Ривер Плейта». Трансфер 22-летнего нападающего команде Пепа Гвардиолы в 21,4 млн евро. В текущем сезоне на счету Хулиана 8 забитых мячей и 2 ассиста в 23 встречах.

Ценник на Альвареса составляет 55 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).

На мундиале в Катаре форвард отметился 4 забитыми мячами.

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