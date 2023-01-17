Депай согласовал контракт с «Атлетико»

Дата публикации: 17-01-2023

Карьера Мемфиса Депая может продолжиться в «Атлетико». Бомбардир согласовал условия личного контракта с «матрасниками», пишет ресурс «Mundo Deportivo». Договор с голландцем будет действовать до лета 2025 года.



Информация об условиях трансфера отсутствует. Ранее сообщалось, что каталонцы хотели бы подписать Янника Карраско, принадлежащего «Атлетико». Не исключено, что мадридцы согласятся отдать своего игрока в обмен на Депая.



В сезоне 2022/2023 голландец провел всего 206 минут игрового времени за «Барселону» (1 забитый мяч).



Срок действия контракта 28-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» ограничен летом 2023 года. Рыночный ценник на Депая равняется 20 млн евро (источник – Transfermarkt.de).