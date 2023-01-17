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«Ювентус» нашел «идеального игрока» в центр обороны

Дата публикации: 17-01-2023

По информации «Tuttosport», в число приоритетных целей «Ювентуса» на ближайшее лето входит Крис Смоллинг, защищающий цвета «Ромы». Туринцы надеются заполучить футболиста бесплатно.

Источник отмечает, что «бьянконери» необходим опытный защитник в центр обороны. В клубе видят в Смоллинге «идеального игрока» на данную позицию.

Ранее ряд источников сообщали, что переговоры римлян с защитником по пролонгации договора идут весьма напряженно. В «Роме» хотят заключить с ним новый контракт с сокращением зарплаты. Сам англичан пока не согласен на такие условия.

В текущем сезоне в активе Смоллинга 24 игры в составе «джаллоросси» (3 забитых мяча). Контракт Криса с «Ромой» истекает ближайшим летом.

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