«Ювентус» нашел «идеального игрока» в центр обороны

Дата публикации: 17-01-2023

По информации «Tuttosport», в число приоритетных целей «Ювентуса» на ближайшее лето входит Крис Смоллинг, защищающий цвета «Ромы». Туринцы надеются заполучить футболиста бесплатно.



Источник отмечает, что «бьянконери» необходим опытный защитник в центр обороны. В клубе видят в Смоллинге «идеального игрока» на данную позицию.



Ранее ряд источников сообщали, что переговоры римлян с защитником по пролонгации договора идут весьма напряженно. В «Роме» хотят заключить с ним новый контракт с сокращением зарплаты. Сам англичан пока не согласен на такие условия.



В текущем сезоне в активе Смоллинга 24 игры в составе «джаллоросси» (3 забитых мяча). Контракт Криса с «Ромой» истекает ближайшим летом.