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«Ньюкасл» готовит предложение по трансферу Гюсто

Дата публикации: 17-01-2023

«Ньюкасл Юнайтед» готов приложить максимум усилий для подписания Мало Гюсто. «Сороки» намерены сделать «Лиону», владеющему правами на защитника, весьма выгодное предложение. Переговоры по трансферу должны начаться в ближайшее время. Информацией поделилась журналист Дахбия Хаттаби.

В «Ньюкасле» на позиции Гюсто выступает Киран Триппьер. Тем не менее клуб намерен подписать еще одного исполнителя на правый фланг обороны.

Другим претендентом на Гюсто является «Челси», который наблюдает за защитником. «Аристократы» видят в нем альтернативу Рису Джеймсу, получившему травму.

В сезоне 2022/2023 на счету Гюсто 1 ассист в 15 встречах за «Лион». Контракт 19-летнего француза с клубом истекает в середине 2024 года.

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