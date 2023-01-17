«Ньюкасл» готовит предложение по трансферу Гюсто

Дата публикации: 17-01-2023

«Ньюкасл Юнайтед» готов приложить максимум усилий для подписания Мало Гюсто. «Сороки» намерены сделать «Лиону», владеющему правами на защитника, весьма выгодное предложение. Переговоры по трансферу должны начаться в ближайшее время. Информацией поделилась журналист Дахбия Хаттаби.



В «Ньюкасле» на позиции Гюсто выступает Киран Триппьер. Тем не менее клуб намерен подписать еще одного исполнителя на правый фланг обороны.



Другим претендентом на Гюсто является «Челси», который наблюдает за защитником. «Аристократы» видят в нем альтернативу Рису Джеймсу, получившему травму.



В сезоне 2022/2023 на счету Гюсто 1 ассист в 15 встречах за «Лион». Контракт 19-летнего француза с клубом истекает в середине 2024 года.