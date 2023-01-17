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«Ницца» может нанять главного тренера Саудовской Аравии Ренара

Дата публикации: 17-01-2023

«Ницца» намерена пригласить главного тренера Саудовской Аравии Эрве Ренара.

Правление клуба планирует встретиться с представителями Ренара на этой неделе. Также «Ницца» рассматривает и других кандидатов, включая экс-тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско.

Ренар с 2019 года возглавляет сборную Саудовской Аравии. Французский специалист недавно продлил соглашение с федерацией, однако в контракте есть пункт о досрочном расторжении. На прошедшем чемпионате мира команда Ренара обыграла будущих чемпионов Аргентину, но уступила в двух следующих матчах.

«Ницца» ранее уволила главного тренера Люсьена Фавра. Под руководством Дидье Дигара, который временно возглавил команду, «орлята» разгромили «Монпелье» (6:1) и сыграли вничью с «Реймсом» (0:0). Клуб занимает десятое место в Лиге-1.

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