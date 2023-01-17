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39-летний Пепе продлит контракт с «Порту»

Дата публикации: 17-01-2023

Португальский защитник Пепе продлит контракт с «Порту».

39-летнему игроку предложили пролонгацию соглашения на два сезона – до лета 2025 года. Обе стороны довольны сотрудничеством и намерены закрыть сделку в ближайшее время.

Пепе выступает за «драконов» с января 2019 года. Действующее соглашение футболиста с клубом истекает летом этого года. В текущем сезоне его счету 13 матчей во всех турнирах.

Отметим, что Пепе в возрасте 39 лет и 283 дня стал самым возрастным игроком, забившим в плей-офф чемпионатов мира. Центрдеф отличился в матче Португалии с Швейцарией.

«Порту» в турнирной таблице чемпионата Португалии идет на третьем месте – отставание от лидера «Бенфики» составляет пять очков.

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