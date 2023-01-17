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«Эвертон» заинтересован в форварде «Аталанты» Сапате

Дата публикации: 17-01-2023

«Эвертон» хочет усилить свой состав игроком «Аталанты» Дуваном Сапатой.

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «ириски» рассчитывают взять нападающего в аренду с опцией выкупа. В свою очередь, итальянский клуб готов рассмотреть только полноценный трансфер Сапаты.

Сапата выступает за «Аталанту» с 2018 года. В текущем сезоне 31-летний колумбиец забил один гол и отдал две результативных передачи за бергамасков в 12 встречах Серии А.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эвертон» идет в зоне вылета – 19-я позиция в АПЛ и 15 очков после 19 матчей.

Рыночная стоимость Дувана – 18 000 000 евро.

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