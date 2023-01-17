«Арсенал» может подписать вингера «Байера»

Дата публикации: 17-01-2023

«Арсенал» продолжает искать усиление для флангов атаки этой зимой. Журналист «Sky Sport» Дхармеш Шет сообщает, что «канониры» сделали запрос «Байеру» по Муссе Диаби.



Летом «фармацевты» запрашивали за трансфер французского вингера около 100 000 000 евро. «Байер» не хочет отпускать игрока этой зимой.



Ранее «Арсенал» пытался подписать Мудрика, но «Челси» предложил «Шахтеру» более привлекательную сделку.



Диаби провел в этом сезоне за «Байер» 22 матча. В них он забил 8 голов и отдал 4 ассиста.



Контракт Муссы с немецким клубом в силе до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.de оценивает 23-летнего футболиста в 50 миллионов евро.