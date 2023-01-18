Защитник «Фулхэма» Мбабу близок к переходу в «МЮ»

Дата публикации: 18-01-2023

По информации «Tuttomercatoweb», трансфер Кевина Мбабу в «Ман Юнайтед» близок к завершению. Переговоры по переходу правого защитника «Фулхэма» находятся в продвинутой стадии.



Мбабу является выпускником клуба «Серветт». «Дачники» приобрели его минувшим летом у «Вольфсбурга». Сумма трансфера составила 5,5 млн евро. Швейцарец подписал контракт с лондонским клубом до лета 2025 года.



В нынешнем сезоне в активе Мбабу 6 встреч в АПЛ, в которых он отметился 1 результативной передачей. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 7 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).



В сборной Швейцарии Мбабу дебютировал в 2018 году. Всего на его счету 22 матча за национальную команду (без забитых мячей).